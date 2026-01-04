Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na flash interview à Sport TV, após a vitória na visita ao Santa Clara (1-0), na 17.ª jornada da Liga:

Pode descrever a vitória com "sorte"?

«Tirámos o melhor de um jogo muito difícil. Claro que o golo veio de um momento infeliz do guarda-redes deles, mas, no geral do jogo, merecemos [a vitória]. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, num campo muito complicado, contra uma equipa bem organizada, com jogadores muito rápidos e fortes na transição. Fizemos o nosso jogo. É um resultado muito importante.»

Equipa pragmática

«Hoje, sobretudo nos últimos 15 minutos, o jogo partiu-se, com muitos duelos. Defendemos bem a área, fechámos bem os remates de fora da área. Tudo é importante e pode ajudar a trazer um resultado. Hoje, todos desempenharam um papel importante. Tivemos uma substituição muito cedo, as circunstâncias não foram fáceis. Jogámos bem e o resultado é merecido, num campo que é muito complicado.»

Conhece a expressão estrelinha de campeão?

«Essa não conheço. Os campeões são outros, não somos nós. A mentalidade é de uma equipa de trabalho, que tem de ir para os jogos com o sentimento de estar 15 pontos atrás, que tem de melhorar, que tem de sentir prazer no sacrifício coletivo. Foi isso que nos trouxe até aqui e é isso que nos tem de guiar na segunda metade da época.»

Pepê destacou união da equipa na primeira volta

«Concordo totalmente com as palavras do Pepê. Foi importante o compromisso de todos, viu-se hoje os rapazes que entraram e mesmo os que não entraram… Este é um fator-chave. Este desejo coletivo, sabendo que a maratona ainda vai a meio… Temos de trabalhar.»

Não jogar Taça da Liga pode ser uma vantagem

«É sempre bom jogar por títulos, mas estamos fora e temos de maximizar este tempo. Vamos para um estágio de cinco dias no Algarve, começando terça-feira. Temos de trabalhar, recuperar alguns jogadores a um certo nível. O tempo não é muito, mas é mais do que tivemos até agora. Temos de fazer render cada minuto para aumentar o espírito e desejo coletivo, que está acima de qualquer aspeto coletivo e isso será uma chave para a segunda metade da época.»

Necessidade de reforçar a lateral-esquerda

«O Martim fez um bom jogo, tanto na direita como na esquerda. O Kiwior é também uma alternativa. Não vamos fazer nada nesse aspeto. O Francisco [Moura] sentiu algumas dores, agora teremos dez dias que nos vão dar tempo para perceber quais são as melhores soluções.»