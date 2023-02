Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 1-0 frente ao Rio Ave, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que ia ser muito difícil. O Rio Ave tem uma excelente equipa, jogam juntinhos e são muito agressivos. Tem uma linha de cinco defesas, dois médios muito experientes e alas e avançados rápidos. Podíamos ter controlado melhor o jogo. Tivemos ocasiões para fazer o 2-0, mas infelizmente não conseguimos.



Quisemos controlar o jogo até final. O Rio Ave foi atrás do resultado e criou algum perigo, mas tivemos mais do que ocasiões para fazer o 2-0. Mas lá está, é a consistência, não sofremos golos e ganhámos.»

[O que mudou quando Conceição fez passar o papel por vários jogadores]: «O papel não passou por mim. Foi uma modificação que o mister quis fazer para que pressionássemos mais.»



[Sobre as várias ausências]:



«Percebo a pergunta, mas é uma desculpa para os fracos. Temos um plantel recheado de talento com gente trabalhadora e humilde. Temos muita baixas, é verdade, fizemos dez jogos em 30 dias numa intensidade muito forte. Todos sabem como jogamos, pressionamos muito e isso sai do cabedal. Mas trabalhamos todos para dar o máximo. Quem joga dá o máximo e correu bem.»



[Que impacto pode ter no Benfica o facto de o FC Porto ter jogado primeiro]: «O que queremos é continuar a ganhar e fazer o nosso trabalho. Jogar primeiro ou depois pouco importa. O importante é ganharmos. Agora temos de pensar no jogo do Inter que é já na quarta-feira.»