Everton, jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota no Clássico com o FC Porto, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

«Houve uma mudança de postura, entrámos mais concentrados, tivemos oportunidades para marcar primeiro, para o empate depois, mas não conseguimos. No próximo jogo, em casa, vamos dar tudo para conquistar a vitória. Sabemos que ficou um pouco distante, mas com o apoio dos adeptos vamos conseguir.

[entrada a marcar na segunda parte]

«Voltámos mais ligados, conseguimos marcar. Sabemos que jogar com um a menos é mais difícil, mas mesmo assim tivemos oportunidade para fazer o empate, mas o defesa deles tirou a bola.»

[Benfica fica a sete pontos do FC Porto e Sporting]

«Está difícil, mas não é impossível. Sabemos que já aconteceu antes e vamos fazer tudo para dar a volta.»

[apenas dois dias a trabalhar com Veríssimo antes do Clássico]

«É difícil porque são ideias novas, tentámos colocá-las em prática, tentámos ter posse de bola, mas agora vamos ter mais tempo para trabalhar.»