Ewerton Pereira vai continuar no Portimonense. O clube algarvio pretende apresentar o médio, ao que tudo indica, agora a título definitivo, neste sábado.

Contratado pelo FC Porto em 2018 ao clube de Portimão, o brasileiro nunca se impôs no Dragão.

Ewerton chegou ao Algarve em 2014, proveniente do Madureira. Fez quatro temporadas no clube e depois foi transferido para o FC Porto, que o emprestou ao Urawa Reds, do Japão e, na época passada, ao Portimonense.