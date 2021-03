As expulsões de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, treinadores de FC Porto e Portimonense, respetivamente, marcaram o triunfo dos dragões no Algarve (1-2), em encontro referente à 24.ª jornada da Liga.

Para o técnico portista, esta é mais uma linha numa folha disciplinar carregada, averbando a 18.ª expulsão nas competições nacionais.

Sérgio Conceição iniciou a carreira de treinador em Portugal ao serviço do Olhanense, em 2011, e foi expulso por três vezes do banco algarvio (frente a Rio Ave, U. Leiria e V. Setúbal).

Seguiram-se uma expulsão como técnico da Académica (vs Marítimo) e três no Sporting de Braga (vs. Sporting, Benfica e Académica). A passagem pelo V. Guimarães traduziu-se em mais jogos em que foi expulso (vs. Benfica, Tondela e V. Setúbal).

A cumprir a quarta temporada como treinador do FC Porto, Conceição mantém um registo pesado no capítulo disciplinar.

Das 18 expulsões, oito foram ao serviço do clube portista. Sérgio Conceição foi expulso frente a Portimonense, Desp. Aves (Supertaça), Desp. Chaves, Boavista, Benfica (Taça de Portugal), Paços de Ferreira, Sp. Braga e novamente Portimonense, já neste sábado.

«É a primeira vez na minha carreira que sou expulso e acho que isso diz tudo. Nunca tinha sido expulso anteriormente.»

Paulo Sérgio pediu desculpa pelo seu comportamento no Portimonense-FC Porto (1-2), evitando explicar o que esteve na origem do desentendimento com Sérgio Conceição. Os dois treinadores foram expulsos.

Após o encontro, o técnico do Portimonense garantiu aliás que era a primeira vez que tal acontecia na sua carreira.

Paulo Sérgio, porém, já tinha sido expulso em pelo menos mais três ocasiões.

Em fevereiro de 2011, como treinador do Sporting, criticou a arbitragem de Olegário Benquerença e recebeu ordem de expulsão. Em outubro do mesmo ano, já no banco do Heart, foi novamente expulso e justificou a punição desta forma: «Fui expulso por ter pontapeado o banco de suplentes. Não sabia que era proibido fazê-lo. Fi-lo para exteriorizar o que sentia e acho que era bem claro para todos».

Dois anos depois, enquanto orientava o APOEL, foi expulso durante um jogo da Liga dos Campeões frente ao Maribor. Paulo Sérgio mostrou o dedo do meio ao árbitro da partida.