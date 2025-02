Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro frente ao Vitória de Guimarães (1-1), o treinador do FC Porto elogiou a atuação de Fábio Vieira, autor do golo dos dragões.

(Fábio Vieira) «Estou muito contente por ele marcar e desfrutar do jogo. É um jogador muito importante para nós, que sabe o que é representar esta camisola, assume o protagonismo e nos dá muita inteligência tática e técnica. Está a fazer uma posição nova para ele, mas dá sempre tudo. Fomos falando com ele e considero-o uma pessoa muito importante para o grupo dentro do campo. Fora dele é muito sério e profissional».