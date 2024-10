Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a vitória por 5-0 ante o AVS, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«A base do sucesso foi atacar o jogo desde início, sérios, a respeitar o adversário. Antes do golo, tivemos oportunidades. Fizemos o primeiro golo, a equipa não se cansa de ir à procura do segundo e do terceiro. É o nosso maior investimento, que os jogadores sejam sérios e nunca deixem adormecer o jogo. Na segunda parte, gerimos um pouco mais do que devíamos. Ainda assim fazemos mais um golo, mantemos a baliza a zero, deixa-nos satisfeitos, evitámos transições do adversário. Agora, não passa de um jogo, o nosso futebol champanhe é o trabalho diário, alto nível no que é o compromisso, anel no dedo, esse anel tem de andar permanentemente connosco. Nem sempre o futebol jogado é o melhor, mas estamos a dar passos seguros.»

[Sem Galeno, se a equipa perde fantasia, mas ganha consistência:] «Com Galeno ou sem Galeno, depende depois muito do perfil de cada jogador. O Pepê é diferente do Galeno, com ele podemos pedir coisas diferentes, o Danny [Namaso] também se posicionou num espaço que permitiu ao Pepê estar aberto no corredor. Tentámos agredir muitas vezes a linha do adversário com dois homens mais na frente, mas que têm mobilidade. Uma questão de opção apenas, não tem a ver com o próximo jogo ser daqui a três dias. Obviamente que teremos de tomar decisões sensatas, estamos a falar de jogar ao terceiro dia e já implica aqui alguma capacidade de perceber que decisões temos de tomar, em função do estado físico dos jogadores, não correndo riscos. É uma competição em queremos muito chegar longe, perante um adversário que já a ganhou e que vem de um passado recente forte, com três jogos sem sofrer golos, três vitórias seguidas. Temos de estar sérios para transportar este estado de competitividade permanente, sabendo que há espaço para crescer, a atacar, a defender. Temos amanhã e quarta-feira para trabalhar no jogo de quinta-feira, sempre com sentido de responsabilidade grande.»

«O Fábio [Vieira] é o Fábio, já não é novato, tem génio dentro dele, esse traço que é inato, mas mais importante é tudo o resto que tem dado. O que ele já fazia, de há quatro ou cinco anos para cá, ele vai continuar a fazer bem. O resto, ele tem feito e tem dado sinais muito fortes para mim e para a equipa técnica, para tomarmos decisões.»