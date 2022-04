Fabrício, jogador do Portimonense em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada sofrida pelos algarvios no Estádio do Dragão, por 7-0.

«Sabíamos da dificuldade que íamos encontrar. O FC Porto está muito forte e estava invicto há 57 jornadas. Esforçámo-nos e demos o nosso melhor, mas saímos daqui derrotados.

Infelizmente, tivemos de improvisar muito, com jogadores dos sub-23 e outros fora de posição. Fizemos o que o mister pediu, o resultado ´não era o que esperávamos, mas sabíamos que era difícil. Agora temos de focar no nosso principal objetivo.

Alguns jogadores foram poupados e agora já estamos todos focados no jogo com o Moreirense, para resolver a nossa situação no campeonato.»