O Famalicão anunciou que vai ter lotação esgotada para receber o FC Porto.

A partida da 33.ª e penúltima jornada da Liga, agendada para as 20h30 do próximo sábado, terá arbitragem de Fábio Veríssimo.

Em caso de derrota, os dragões entregam o título ao Benfica. Se os azuis e brancos empatarem ou vencerem, os encarnados só se sagram campeões se repetirem o mesmo resultado no dérbi com o Sporting, no dia seguinte. Do ponto de vista dos famalicenses, uma vitória permite alimentar o sonho europeu.