Francesco Farioli, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Alverca por 1-0, na 32.ª jornada da Liga:

Vitória sobre o Alverca e conquista da Liga

«Ainda estou a processar o que aconteceu, estava muito focado no jogo até ao último minuto. O Jorge (Costa) ajudou-nos com algumas defesas. Estou muito feliz por toda a gente. Pelo presidente, por este grupo, pelo Jorge (Costa) e por todos os adeptos, que voltam a festejar após tantos anos sem a conquista da Liga.»

Decisão de vir para o FC Porto foi acertada...

«O meu objetivo era trazer a energia certa para a equipa e conseguimos vencer. Durante a época tivemos momentos diferentes, hoje era mesmo o cruzar da meta. Estou feliz por festejar com os adeptos e não podia ser melhor. Aceitei a proposta do presidente no início da temporada, foi isso que fiz bem. Nada mudou, sou a mesma pessoa. Isto é futebol e agora a noite é de festa.»

Importância de Jorge Costa na época do FC Porto?

«A nossa força durante a época foi o Jorge. Uma das coisas que ele disse no início da época é que tínhamos uma equipa outra vez. Demos tudo o que tínhamos para vencer e em pequenas coisas deu para ver a sua presença. Os dois cortes em cima da linha são o ADN do Jorge Costa. Fisicamente não está connosco, mas está connosco em pensamento.»