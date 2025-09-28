Francesco Farioli, em conferência de imprensa, recusou qualquer sentimento de vingança face ao Arouca, devido ao adiamento do jogo da 7.ª jornada da Liga. O técnico do FC Porto referiu ainda que o Arouca é uma das equipas «mais interessantes» da competição:

Adiamento do jogo frente ao Arouca

«Não, não. Não há vingança contra ninguém. Temos de nos preparar apenas por nós, não há qualquer tipo de vingança, não há tempo para desperdiçar energia a pensar em coisas que estão à volta do jogo. Temos de pensar no nosso campinho e onde queremos ir em todas as provas. Sabemos que há dificuldades, algumas pelo calendário e outras pelo adversário, mas com respeito e atenção. O nosso foco está no nosso próximo passo e é já amanhã, com o Arouca e não há mais nada além disso.»

Análise ao adversário

«Contra o Sporting, antes do cartão vermelho, o jogo esteve bastante dividido. O Arouca estava a ser destemido e a forma como pressionava o Sporting era boa. Claro que há momentos durante a época em que os resultados podem mudar, assim como a dinâmica do jogo. Acredito que o Arouca é uma das equipas mais interessantes do campeonato e tenho alertado toda a gente para o que vamos ter pela frente esta segunda-feira.»