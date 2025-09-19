Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa, após a vitória na visita ao Rio Ave (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

Bom arranque de época do FC Porto

«É um bom começo, mas o passado é passado. Temos de nos colocar no futuro, começando com a Liga Europa, que está já aí com o jogo com o Salzburgo e depois vamos estar na corrida para o jogo com o Arouca. É como é. Temos de estar prontos, não celebrar muito o que fizemos e olhar para os próximos jogos, porque há coisas a melhorar, começando já amanhã de manhã.

Temos de trabalhar e continuar neste nível de entusiasmo dos adeptos. Mas não podemos ser estúpidos e considerar-nos melhores do que somos. Depois do jogo com Sporting, disse que em dois meses víamos como as coisas mudam. Claro que trouxemos alguns jogadores novos, mas outros jogadores estavam cá há dois meses e há dois meses não se falava muito bem da equipa. Eles não eram assim tão maus antes e não são assim tão bons agora. Há muito a ser feito e não vou permitir que se baixem padrões, porque hoje vi algumas coisas de que não gostei. Se queremos dar bons momentos e sensações aos adeptos, precisamos de dar um passo em frente e pressionar ainda mais forte.»

Refrescou a equipa após o 3-0

«Acredito que futebol nos ensina que o jogo nunca acaba, apesar do resultado poder indicar isso. A certo ponto baixámos o nível e podíamos colocar-nos numa situação em que o jogo poderia virar. É a parte em que temos de melhorar muito, temos de evoluir mentalmente na forma de continuar no jogo, estarmos conectados e não permitir nada. Não significa que não podemos conceder nada ao adversário, mas a oportunidade não deverá ser entregue. Depois dos 20 minutos, baixámos muito na posse de bola e recuámos metros no campo. Isso não é o que queremos.»

O que sente quando vê a equipa lutar e controlar o jogo inteiro?

«Acho que está a ser positiva. Tivemos 20 minutos em que fomos essa equipa, mas, depois, não estivemos ao nível que devemos. São coisas pequenas, para quem está de fora talvez seja mais complicado de ver, mas nos 90 minutos não vi a equipa que quero ver. Fizemos muitas coisas boas dentro do jogo, mas houve muitos momentos em que não estivemos conectados no nível da Liga e de que a competição que vamos enfrentar vai exigir.»