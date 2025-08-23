Francesco Farioli projetou a receção ao Casa Pia para a terceira jornada da Liga, uma equipa que considera que «a qualquer momento pode causar dificuldades». O treinador do FC Porto reconhece que os «gansos» podem jogar com um bloco mais baixo, mas diz que os dragões estão prontos para qualquer cenário.

Elogios a João Pereira e análise do Casa Pia

«É definitivamente uma equipa que vem com uma boa tendência. Com um treinador que teve um excelente desempenho na sua carreira. Já vem com uma vitória na terceira divisão. Na temporada passada, como eu disse, fez um trabalho fantástico na Casa Pia. Portanto, é uma equipa que tem diferentes ameaças na forma como joga. Em jogo aberto, tem jogadores na frente que têm a capacidade de se movimentar muito. E de encontrar os espaços certos para causar danos. É muito forte em jogadas ensaiadas. Tem três, quatro cabeceadores muito bons. Portanto, é uma equipa que a qualquer momento pode causar dificuldades. E temos de estar muito bem preparados. E continuar o trabalho que estamos a fazer.»

Casa Pia pode jogar com um bloco baixo

«Pelo que vi na liga neste momento, mas também pelo que vi no jogo da pré-temporada e também no jogo da época passada. É uma equipa que está a alternar momentos. Então, em alguns momentos, eles decidem defender um pouco mais atrás. Mas também há momentos em que decidem ser muito mais agressivos. Fizeram isso na última temporada contra grandes adversários. E fizeram isso com muita coragem. Então, preparámos o jogo de acordo com todos os cenários possíveis. E depois, é claro, a capacidade de ler o momento e ler o tipo de contraposição será a chave.»

Bolas paradas pode ser solução

«É uma ameaça possível para todos os jogos. Por isso, tentamos trabalhar da melhor forma possível para ter todas as armas prontas para o jogo de amanhã [domingo].»