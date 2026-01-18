Liga
Farioli: «Contas na Liga? O nosso pensamento está na Liga Europa»
Antes de pensar na margem para o segundo classificado, o técnico do FC Porto aponta à Liga Europa
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico fintou as contas do campeonato, dizendo estar agora focado na Taça da Liga. O técnico foi questionado quanto à importância de manter a margem de sete pontos até ao duelo com o Sporting.
«Teremos dois jogos muito difíceis, com o Gil Vicente e o Casa Pia, antes do embate com o Sporting. Antes, ainda temos o jogo da Liga Europa, é nesse jogo que está o nosso pensamento. Já só pensamos nisso. Depois desse jogo, voltaremos a concentrar-nos na à maratona na Liga».
