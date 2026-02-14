Na antevisão ao jogo na Choupana, com o Nacional (domingo, 15h30), na 22.ª jornada da Liga, Francesco Farioli revelou que Martim Fernandes não vai integrar o lote de convocados, após ter saído lesionado do Clássico. O treinador do FC Porto também esclareceu a situação clínica de Pablo Rosario e deixou grandes elogios a Seko Fofana.

Preparação para o jogo e expectativas

«Se se lembram do primeiro jogo [contra Nacional], eles dificultaram-nos a vida, fizeram um jogo muito sólido aqui no Dragão. Ir lá e jogar fora é sempre uma dificuldade acrescida. Temos de ser muito fortes como sempre, com uma grande atitude.»

FC Porto pode somar o terceiro jogo seguido sem vencer

«Vamos jogo a jogo. Espero que sejamos capazes de conseguir os resultados que queremos. Mas com a noção de que vamos enfrentar alguns desafios. O relvado, a viagem... E pela maneira como o Nacional joga e tendo em conta as qualidades que têm na frente, podem ser uma equipa perigosa para qualquer equipa.»

Martim Fernandes

«Não vai estar nos convocados, mas teve uma boa reação à lesão. Estamos a fazer de tudo para o recuperarmos o mais depressa possível. Ainda não sabemos se estará connosco na próxima semana. Mas estamos a tentar fazer tudo e ele está muito positivo.»

Rosario não saiu do banco com o Sporting

«O Pablo teve alguns problemas depois do jogo com o Casa Pia, onde o relvado foi um problema. Sofreu uma pequena lesão no gémeo. Na última semana, estava no banco, mas não estava em condições para jogar. Esta semana fez, finalmente, uma sessão completa com a equipa e sentiu-se bem. Amanhã está totalmente apto para participar.»

Impacto de Seko Fofana

«O Seko está numa boa condição física. O impacto que teve no Clássico foi claríssimo para toda a gente. Tem liderança e muitas qualidades físicas. Queria muito que estivesse connosco para nos ajudar, é outro exemplo de como o clube tentou fazer o melhor possível para fortalecer a equipa. É uma questão de tempo e de momento, mas certamente que terá um papel importantíssimo. Se será amanhã ou no futuro? Não sei. Mas estamos muito entusiasmados pelo golo e exibição do outro dia e para ver mais dele no futuro.»