Antes da deslocação a Tondela, comandado por Cristiano Bacci, Francesco Farioli lembrou que este será o primeiro jogo entre treinadores italianos na Liga e assumiu que teve dificuldades em preparar a partida, devido ao pouco tempo de trabalho do compatriota nos beirões. O técnico do FC Porto também garantiu que Deniz Gül está apto, enquanto Gabri Veiga continua em dúvida.

O que espera do Tondela

«É importante ter uma reação adequada, mas é algo normal. Para nós, quando o jogo acaba, já estamos a pensar no próximo capítulo. Agora é hora de voltar à Liga, contra um adversário que mudou recentemente de treinador. É um dérbi italiano pela primeira vez na história [da Liga]. Nascemos na mesma região e, de alguma forma, fizemos o mesmo caminho com diferentes experiências fora do nosso país. Não temos muitas imagens do seu tempo recente em Tondela, por isso, fomos ao passado para ver as últimas experiências dele na Grécia e aqui em Portugal, do tempo em que estava no Moreirense. É uma equipa muito bem organizada, partem de uma base de 4-4-2 com adaptações, sobretudo com bola. Não sabemos se algo será feito de outra forma, mas temos de estar prontos e com a mentalidade correta.»

«Vamos a Tondela sabendo das dificuldades que nos esperam. Vamos defrontar uma equipa que fará tudo para ter um resultado positivo.»

Condição física de Deniz Gül e Gabri Veiga

«Estão sob avaliação. Estou muito positivo quanto ao Deniz, ele fará parte do jogo, de certeza. Quanto ao Gabri, fez testes hoje e amanhã de manhã vamos testá-lo de novo. Esperemos que possa ir a jogo.»