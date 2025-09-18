Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez esta quinta-feira a antevisão do jogo frente ao Rio Ave esta sexta-feira às 20h15, para a 6.ª jornada da Liga. O treinador dos dragões não fugiu ao tópico dos últimos dias sobre a alteração da data do jogo contra o Arouca para 29 de setembro e relembrou o tempo em que estava no Ajax, dos Países Baixos, em que alteraram o calendário por três ocasiões.

Mudança da data do jogo com o Arouca

«Nos últimos dias falou-se muito sobre esta questão, sobre a alteração do jogo com o Arouca. Penso que a posição do clube foi muito clara e não podia estar mais alinhado com ela, sobretudo tendo em conta a importância que o coeficiente da UEFA tem. Definitivamente, isto não ajuda em nada os clubes portugueses e, neste caso, também não nos ajuda a nós. Vai criar dificuldades, sem dúvida. É um cenário extraordinário, mas temos de lidar com ele. Na época passada, no meu tempo no Ajax, mudaram o calendário três vezes. O calendário não foi favorável para nós, mas tentámos encontrar soluções e agora também vamos, certamente, tentar encontrar soluções. O grupo está preparado, todos querem lutar. Ontem fomos ao Museu do FC Porto, foi uma boa oportunidade pra ver os troféus e a história do FC Porto, em que sempre se lutou contra tudo. Acreditamos que o passado pode ajudar o presente e o futuro. [...] Para mim, neste momento, trata-se de uma decisão que ainda está em andamento. Vamos ver o que acontece. Quando marcarem o jogo, vamos tentar fazer tudo para estarmos preparados. Para mim, o mais importante agora é preparar bem a viagem a Vila do Conde, com a mentalidade certa, e tentar abstrair-nos de todo o ruído que está a acontecer em redor. Porque a prioridade é estarmos realmente focados no presente do FC Porto. E o presente do FC Porto é o Rio Ave.»