Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-1) frente ao AVS. O técnico sublinha que, mesmo falhando o recorde, o trabalho foi bem feito.

«Hoje sofremos três golos nas três vezes que eles chegaram à área. Sem o Bednarek e sem o Diogo Costa, que são dois jogadores bastante dominantes no jogo aéreo, podes acabar por sofrer em situações deste nível. Infelizmente, não seremos capazes de chegar aos 91 pontos. Por isso, vamos tentar fazer 88. Mas, mais uma vez, estar hoje com 85 pontos significa que, em todos os outros jogos, o trabalho dos jogadores tem sido fantástico».