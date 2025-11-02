Francesco Farioli, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga por 2-0, na décima jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Sp. Braga

«Jogámos contra uma equipa muito bem treinada e muito agressiva. O jogo foi muito aberto e acho que tivemos as melhores oportunidades. Podíamos ter capitalizado melhor alguns lances, mas o espírito competitivo da equipa tem sido fantástico. Os jogadores que vieram do banco deram um contributo muito bom à equipa, acho que o resultado é muito importante.»

«Ao intervalo o jogo estava muito bom, dentro do que tínhamos preparado. Sofremos mais no início do segundo tempo, mas honestamente não concedemos muita coisa sem ser remates de fora da área e algumas bolas paradas. Controlámos o jogo em alguns momentos sem bola, mais do que estamos habituados. temos de nos saber adaptar, quando o adversário nos força a fazer outras coisas que não estamos habituados a fazer.»

Substituições e impacto de Pablo Rosario

«Precisávamos de poder no meio, contra uma equipa muito intensa. Vimos a mobilidade dos jogadores do Sp. Braga e precisávamos de pernas para correr atrás dos jogadores adversários. A entrada do Rosario foi um dos pontos-chave do jogo, para estabelecer alguma tranquilidade no meio.»

Vitória e momento do FC Porto

«Vitória pode dar algo mais à equipa, com todas as circunstâncias que têm havido à nossa volta. Se queremos aprender, é sempre uma boa oportunidade para isso. Há uns tempos disse que precisávamos de treinar mais contra dez jogadores e agora temos de treinar em campos mais pequenos quando atacamos. Não podemos tocar nos adversários porque é falta e cartão amarelo, vamos treinar esta parte.»

«É bom ter 28 pontos, agora temos de nos focar no jogo com o Utrecht e depois com o Famalicão. Acho que, juntamente com o Gil Vicente e o Sp. Braga, é a equipa que está no seu melhor momento. É uma equipa muito forte em bolas paradas e vai ser um caminho muito longo. Temos de pensar jogo a jogo. Não podemos relaxar em nenhum momento»