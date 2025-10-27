Francesco Farioli, técnico do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Moreirense. O treinador diz que tem de trabalhar para que o Porto se consiga impor perante diferentes adversários.

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser difícil jogar aqui. O Moreirense tinha vencido todos os jogos em casa, num campo que não é muito grande. É um campo, e um jogo, onde é preciso maximizar todas as oportunidades de que dispomos».

Adversários fechados

«Estamos a entrar numa fase diferente. As equipas já temem o FC Porto e começam a defender cada vez mais atrás. As equipas tinham mais disponibilidade para nos pressionar, no início, por isso é normal que os jogos fiquem mais equilibrados. Temos de continuar a trabalhar o nosso processo».

Falta de soluções

«Nos últimos jogos defrontámos adversários que abdicam de ter bola. Isso diminui o ritmo do jogo. Temos de encontrar soluções para nos impormos aos adversários. Por um lado, temos de estar contentes pelo facto de as equipas jogarem com cautelas frente ao FC Porto. No próximo fim de semana vamos defrontar um Sp. Braga que está a brilhar na Liga Europa e a crescer no campeonato».