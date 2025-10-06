Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Benfica (0-0), em jogo da oitava jornada da Liga portuguesa:

A primeira substituição foi Rosario por Gabri Veiga. Porque é que não colocou Mora? Queria uma substituição mais defensiva?

«Foi um grande jogo, com muitos momentos de campo aberto. O Ríos é um jogador muito físico, requer certas características e foi a forma como li o jogo, ter o Pablo Rosario como primeira substituição. Também porque tínhamos o Alberto que podia ter de sair porque era o primeiro jogo de 90 minutos e o Pablo podia jogar aí [ndr: a lateral-direito]. E a ideia era substituir o Pablo e depois proceder de acordo com o jogo.»

Se Rodrigo Mora não podia ter jogado mais minutos:

«Sobre a substituição, se podia ter sido primeiro, mais tarde, dez minutos mais cedo ou mais tarde, foi o que senti durante o jogo. E por uns centímetros podíamos estar a celebrar aqui de outra forma. Estou feliz com os jogadores, com a contribuição dos que entraram. Para ser honesto, não mudaria o jogo de acordo com o que fizemos.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?