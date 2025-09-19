Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa, após a vitória na visita ao Rio Ave (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

«Alan Varela? É por precaução. Teve um pontapé na primeira parte e tirei o fora para evitar riscos.»

Gabri Veiga e Mora são uma boa dor de cabeça

«É muito boa. Viram nestes dias com as lesões que vamos precisar de toda a gente e agora que vamos ter muitos jogos e todos vão ter um grande papel. Alguns jogadores vão ajudar-nos a manter o nível nos treinos e tenho de mencionar alguns jogadores da equipa B e o João Brandão, o treinador, pela ajuda que nos tem dado quando solicitámos que algum jogador suba à equipa principal. As coisas boas estão por vir porque todos estão a remar para o mesmo lado.»

Zaidu jogou a lateral-direito

«A última época foi muito complicada para ele, teve uma grande lesão que o deixou de fora quase todos os jogos, mas abordou muito bem a pré-época e os primeiros jogos, teve um excelente impacto. Depois dei mais espaço ao Francisco, que também tivemos de recuperar ao seu melhor. Mas comunicamos muito, temos uma relação muito boa, ele ajuda-nos em muitas posições. Claro que ele prefere ser lateral-esquerdo, mas já aconteceu de nos treinos jogar como número 8, porque temos de tentar essa opção. Hoje pedi-lhe para jogar a lateral-direito e teve bons momentos. É um jogador adorado por todo o grupo.»

Varela com muito espaço no meio-campo

«Quando preparámos o jogo, vimos três opções diferentes de pressão que o Rio Ave nos podia aplicar. Uma iria ser muito a dos três homens e soubemos conectar-nos muito bem, com a estrutura certa. Depois, eles mudaram, a superioridade começou a estar no flanco e estivemos bem nesse momento. Temos de melhorar, claro, mas o jogo é sempre composto por cenários diferentes e temos de reagir ao que está a acontecer.»