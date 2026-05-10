Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-1) frente ao AVS. O técnico destaca o caudal ofensivo da equipa, mesmo faltando agressividade.

Análise ao jogo

«Acho que o jogo de hoje é um jogo particular porque, claro, se olharmos para as oportunidades, provavelmente era o suficiente para vencer o jogo, mas na realidade, sabendo que tudo isto é futebol, acho que nos faltou um pouco de agressividade, especialmente na área adversária. Chegámos várias vezes, com muitas bolas a cruzarem a linha e não conseguimos finalizar a jogada como devíamos. Portanto, sim, de hoje, acho que precisamos de tirar esta lição para entender claramente que não podemos baixar nem um por cento em nada, porque se não, vamos perder pontos; podes perder pontos em qualquer campo. Por outro lado, para mim pessoalmente, acho que foi também uma boa oportunidade para fazer algumas avaliações para o próximo jogo e, especialmente, para a próxima época».

Notas pata o futuro

«O Bednarek é o melhor defesa da Liga. O Diogo Costa, na minha opinião, está no top 3 ou top 5 de guarda-redes do mundo. Portanto, quando começas um jogo sem dois trunfos claros, é normal dizer que o nível baixa um pouco. Faltou agressividade, faltou-nos desejo de atacar a baliza como devíamos e, quando nos conectámos e começámos a atacar a baliza como queríamos, as oportunidades tornaram-se mais claras. Depois, enfim, marcámos o golo que foi anulado por escassos centímetros».