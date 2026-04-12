Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (3-1) com o Estoril, a contar para as 29.ª jornada da Liga.

Bons 40 minutos inicias

«Foi um jogo muito maduro, especialmente nos primeiros 40 minutos. Muitos bons momentos no futebol. Foi um jogo em que, potencialmente, o resultado poderia ter sido maior na primeira metade. Temos de continuar a melhorar, porque, se concluirmos o jogo um pouco mais cedo, é melhor para todos.»

Dificuldade em escolher o 11

«Eu acho que se olhares para a tendência das últimas sete, oito partidas, eu sinto-me realmente confiante com o grupo de jogadores que temos. Na realidade, se eu te pedisse para fazer um onze irias ter problemas. Porque todos merecem jogar. Todos, quando são chamados para jogar aceitam o seu papel e jogam a sua parte. Aqui, para todos, o FC Porto é a parte mais importante.»

Mente já em Nottingham

«Há uma coesão forte no grupo e temos de manter isso. Começando pelo jogo de terça-feira, que será um jogo massivo em Inglaterra contra um oponente muito forte. Será o momento para que todos sejam presentes novamente. É sempre importante ganhar. Na última jornada foi um episodio infeliz. Não jogámos ao nosso nível. Terça-feira com o Nottingham já mostrámos outra cara. Criámos muitas oportunidades. Mas o passado é o passado. A nossa mente já está em Nottingham.»