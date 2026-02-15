Francesco Farioli, treinador do FC Porto, explicou a entrada de Gabri Veiga na vitória sobre o Nacional (1-0). O espanhol foi lançado para o lugar de Rodrigo Mora, encarregou-se de imediato da cobrança de um pontapé de canto e assistiu Jan Bednarek.

Alan Varela ia bater o canto, mas equipa técnica quis apressar a entrada de Gabri Veiga

«O Gabri é um jogador que se destaca pela qualidade da sua distribuição de bola. Ele estava pronto e decidimos acelerar com a substituição e acho que foi bom. Na primeira vez que tocou na bola, colocou-a com grande qualidade e o Jan [Bednarek] teve impacto nas bolas paradas.»