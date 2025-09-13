Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisou a vitória frente ao Nacional na flash interview da Sport TV. O técnico italiano deixou elogios ao adversário, comentou a estreia de Kiwior e falou ainda da lesão de Nehuén Perez.



Mérito do Nacional que dificultou o jogo

«Às vezes, não podes ganhar todos os jogos exatamente como queres. Hoje, encontramos uma equipa que fez um ótimo jogo. Eu acho que, claro, a maioria da situação foi para fechar o jogo. Mas, definitivamente, eles jogaram um ótimo jogo. E precisamos, como eu disse, dar os parabéns ao Nacional por como eles se aproximaram do jogo.»

Nacional capaz de mudar à medida do jogo

«Tu vês que é uma equipa que é capaz de mudar a dinâmica durante o jogo. De defender um pouco mais baixo, como eles fizeram no começo do jogo ou de se tornar mais agressivo, de cara a cara, em alguns momentos dos jogos. Então, nós estávamos conscientes dos quatro, cinco possíveis diferentes cenários. E, sim, nós não estávamos limpos nos passos, no controlo, na decisão, como nós queríamos. Mas, mesmo assim, nós tivemos uma boa quantidade de chances de fechar o jogo.»

Kiwior traz experiência ao FC Porto

«O Jakub é um jogador importante. O clube fez um esforço importante para trazê-lo. Ele é um jogador que vai nos trazer, com certeza, muita qualidade e experiência internacional. Agora estamos num momento em que estamos a perder alguns jogadores atrás. Temos que acelerar alguns processos. Ele jogou 90 minutos com um bom controlo do jogo. Tem muitas coisas para melhorar, não apenas para ele, mas para todos.»

Lesão de Nehuén Perez é preocupante

«Sim, parece ser algo muito sério.»



FC Porto que precisa de estar pronto para o que aí vem

«Todos os jogos são cruciais. Então foi importante continuar a ir na direção certa. Agora estamos num estado em que não temos muito tempo para pensar nos resultados, porque vamos começar a jogar a Liga Europa e os campeonatos nos próximos blocos. Então temos que estar prontos, especialmente agora para mudar um pouco o nosso estilo, porque agora não teremos mais tempo para pensar.»









