Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a vitória por 2-0 frente ao Tondela numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Arranque na segunda parte foi decisivo

«Sim, é verdade. Acho que começámos com um ritmo diferente e, nos dois ou três minutos iniciais, colocámos o jogo na direção certa. A segunda parte foi sobre o controlo, controlar mais. Também porque o Tondela manteve a mesma forma de jogar, por isso o jogo esteve mais ou menos controlado. Acho que na primeira parte podíamos, com certeza, ter feito mais e melhor. Não conseguimos chegar tanto como queríamos às segundas bolas. Perdemos muitos duelos. Tivemos dificuldades às vezes no um contra um para desequilibrar o adversário, por isso a primeira parte não foi realmente aquilo que queríamos. Acho que esta é uma área que precisamos de melhorar e fazer melhor. Mas, claro, é um resultado importante que nos ajuda a continuar o nosso caminho na Liga.»

Não estivemos ao nosso nível na primeira parte

«O Tondela, como disseste, esteve muito organizado, muito disciplinado no plano de jogo. Por isso, temos de dar os parabéns ao treinador e à equipa pela forma como se comportaram. Mas, claro, há outra parte que é a iniciativa, a personalidade, o caráter. Acho que na primeira parte não estivemos ao nível que deveríamos. Na segunda parte, começámos muito fortes, com um ritmo diferente. Marcámos o golo de uma bola parada. Fomos pressionar como fazemos, mas para recuperar a bola, não apenas para fazer as coisas bem. Recuperámos a bola e marcámos o golo. Como sempre, a diferença entre fazer as coisas bem e fazer as coisas realmente bem é pequena, mas faz toda a diferença.»

Gabri Veiga sentiu desconforto no aquecimento

«Sim, ontem ele teve uma grande melhoria nas últimas 48 horas, graças ao seu trabalho e ao trabalho do doutor Álvaro e de toda a equipa médica. Continuaram a tratá-lo até às 17 da tarde, quase no autocarro também. Tentámos no aquecimento e ele sentiu-se bastante bem, mas depois, quando o efeito do analgésico começou a passar, começou a sentir-se novamente um pouco desconfortável, por isso decidi não arriscar. Ele terá mais 72 horas para estar pronto para o jogo com o Malmö, se for o caso. Se não for, será uma oportunidade para alguém se destacar e ajudar a equipa.»

Vantagem sobre Sporting e Benfica

«Não, não há nada a gerir. Há que acumular pontos, ganhar jogos, olhar para a frente, estar focado no nosso caminho e, como sempre, sem cálculos.»