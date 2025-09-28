Francesco Farioli aborda o arranque de temporada sem qualquer golo sofrido por parte do FC Porto e assegura que os jogadores não podem pensar que «as coisas estão fáceis». Além disso, o técnico comenta as dificuldades que tem tido na preparação dos jogos, face ao calendário apertado:

Arranque de época sem golos sofridos

«É bom porque mostra solidez. No Salzburgo foi o primeiro jogo em que concedemos duas ou três oportunidades de golo ao adversário. Se queremos continuar a fazer o temos feito, não apenas os resultados, tem tudo a ver com a fome e vontade de fazer as coisas. O que não deve acontecer é existir um sentimento de que as coisas estão fáceis. Não pode ser assim. Há três meses era difícil ganhar um jogo e se temos este tipo de resultados é graças ao trabalho e dedicação de cada um dos jogadores. Depois dos jogos frente a Salzburgo, Rio Ave e Nacional fiquei chateado pela forma como jogámos. Achei que os nossos padrões caíram bastante. Na sessão de treino de sexta-feira voltei a ver a equipa que conheço.»

Pouco tempo de treino no relvado

«Quando jogamos nas competições europeias, o ritmo é completamente diferente. É quase como se fosse um desporto diferente, porque temos de ter a capacidade de concentrar tudo o que temos nos poucos minutos que passamos a treinar no relvado. Requer uma maior concentração dos jogadores. O treino que fizemos no Salzburgo serviu para preparar o jogo com o Arouca e a única variação que tivemos foi o dia de folga. Espero que os jogadores estejam preparados para defrontar o Arouca.»