Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações após a vitória sobre o Alverca por 3-0, na 15.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Alverca

«Ambos são importantes (marcar e não sofrer), queríamos manter a baliza a zero e marcar, fizemos três golos e enviámos uma bola à trave, entre outras oportunidades. Foi boa a forma como os jogadores abordaram o jogo, tendo em conta as dificuldades, de uma equipa muito física, muito rápida e estivemos muito bem. Agora têm um descanso merecido e depois é preparar o próximo jogo no Dragão.»

FC Porto na liderança no Natal

«Vamos jogo a jogo, estamos em dezembro, não quero ninguém a festejar um troféu em dezembro e é esse o espírito. Vamos dar dois dias de descanso aos jogadores, porque eles merecem e depois vamos voltar a trabalhar muito. A chave destas primeiras 24 semanas tem sido o trabalho e o que têm feito representa o ADN do FC Porto. O objetivo é manter este espírito coletivo, acima de qualquer individualidade. Agora temos de jogar jogos para a Liga, para a Liga Europa e para a Taça. Muitas coisas vão acontecer nos próximos jogos em dezembro. Não tenho muito tempo para fazer cálculos.»

Borja Sainz faz "bis" e é decisivo

«Não sei se foi a melhor exibição, mas foi uma boa exibição. O Pepê também teve um período sem marcar golos, mas o Borja teve dois golos após um período em que as performances dele foram muito positivas, a meu ver. Para um avançado é sempre bom marcar e ele está a ajudar muito a equipa. É bom para ele ter melhores números.»