Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória [2-0] com o Tondela, a contar para a 13.ª jornada. O técnico dos dragões garantiu que nenhum título está já decidido.

Não há campeões em dezembro

«É uma vitória importante, que nos deu a oportunidade de manter o nosso caminho na Liga. Como eu disse ontem, eu nunca vi alguém vencer um título em dezembro, então temos que manter a calma e saber que há muitas coisas para melhorar. Hoje a primeira metade não estava no nível que deveríamos ter jogado. Fomos um pouco lentos, perdemos muitos duelos. Depois da segunda metade, começámos muito bem. Entrámos com o espírito certo e em quatro ou cinco minutos colocámos o jogo na direção certa. Depois do jogo, foi sobre controlo e gestão.»

Mudar o 'chip' para a Europa

«Ser o treinador do FC Porto significa ir a campo para ganhar todos os jogos. Não há dúvidas, não estamos a esconder nada. Agora, a nossa mente precisa mudar para a Liga Europa, porque na terça-feira vamos jogar um jogo muito importante contra uma equipa que mudou de treinador. Então não sabemos exatamente qual tipo de solução eles vão colocar em campo. Há muito trabalho a fazer. Agora, novamente, mudar de ‘chip’ e ir para a competição europeia. E, claro, no próximo fim de semana, preparar o próximo jogo.»

FC Porto driblou com pouco sucesso

«Neste tipo de jogo, quando encontras uma equipa que é muito organizada, há momentos em que precisas de desequilibrar individualmente do oponente. Hoje, se não me engano, terminámos o jogo com menos 30 por cento dos dribles bem sucedidos. Isso já é um fator chave para dizer por que lutámos tanto na primeira parte para entrar e encontrar o momento certo. Às vezes chegámos um pouco atrasados, pensámos demais em certos momentos. Na segunda parte, entrámos sem pausa e com o gás inteiro.»



