Farioli: «Nunca vi alguém vencer um título em dezembro»
Treinador do FC Porto relembrou que ainda há muito campeonato para disputar
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória [2-0] com o Tondela, a contar para a 13.ª jornada. O técnico dos dragões garantiu que nenhum título está já decidido.
Não há campeões em dezembro
«É uma vitória importante, que nos deu a oportunidade de manter o nosso caminho na Liga. Como eu disse ontem, eu nunca vi alguém vencer um título em dezembro, então temos que manter a calma e saber que há muitas coisas para melhorar. Hoje a primeira metade não estava no nível que deveríamos ter jogado. Fomos um pouco lentos, perdemos muitos duelos. Depois da segunda metade, começámos muito bem. Entrámos com o espírito certo e em quatro ou cinco minutos colocámos o jogo na direção certa. Depois do jogo, foi sobre controlo e gestão.»
Mudar o 'chip' para a Europa
«Ser o treinador do FC Porto significa ir a campo para ganhar todos os jogos. Não há dúvidas, não estamos a esconder nada. Agora, a nossa mente precisa mudar para a Liga Europa, porque na terça-feira vamos jogar um jogo muito importante contra uma equipa que mudou de treinador. Então não sabemos exatamente qual tipo de solução eles vão colocar em campo. Há muito trabalho a fazer. Agora, novamente, mudar de ‘chip’ e ir para a competição europeia. E, claro, no próximo fim de semana, preparar o próximo jogo.»
FC Porto driblou com pouco sucesso
«Neste tipo de jogo, quando encontras uma equipa que é muito organizada, há momentos em que precisas de desequilibrar individualmente do oponente. Hoje, se não me engano, terminámos o jogo com menos 30 por cento dos dribles bem sucedidos. Isso já é um fator chave para dizer por que lutámos tanto na primeira parte para entrar e encontrar o momento certo. Às vezes chegámos um pouco atrasados, pensámos demais em certos momentos. Na segunda parte, entrámos sem pausa e com o gás inteiro.»