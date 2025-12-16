Francesco Farioli, treinador do FC Porto, faz análise à época da equipa após a vitória por 3-1 frente ao Estrela da Amadora e crita o amarelo visto por Bednarek, que o tira da próxima jornada, frente ao Alverca:

O que tem de melhorar apesar de ser líder?

«Há muitas coisas. Por exemplo a consistência. No jogo contra o Tondela, não gostei da primeira parte. Com o Malmo não gostei dos primeiros minutos e depois sofremos um golo que pode custar a qualificação direta na Liga Europa. Há muitas coisas para melhorar. Falamos com o corpo técnico sobre isso. Às vezes, para melhorarmos 0,005 por cento, isso exige horas de dedicação da equipa técnica. Perseguimos a perfeição, mas ela não existe. Há sempre algo a melhorar.»

Segredo para o melhor registo do clube no campeonato em 14 jornadas?

«O facto de sofrer golos poder dar-vos uma boa manchete diz muito. A solidez vem da forma como atacamos, o ritmo que metemos no jogo e a forma madura como o controlamos. O início é muito bom, mas começar bem não é tudo. É mais importante como acaba. Sei bem disso, infelizmente.»

Bednarek falha Alverca por castigo

«Se o amarelo foi correto? Quando a bola ainda estava a ir naquela direção, o árbitro já estava com a mão no bolso para tirar o amarelo. Foi falta, mas não para amarelo, nunca. Mas posso estar errado, o que acontece muitas vezes… Agora não o vamos contar com ele. Vamos encontrar uma solução. Temos o Dominik (Prpic), o Pablo (Rosario), que está sempre disponível, o Eustáquio, que já o fez em casos de emergência, é um jogador muito inteligente.»