Francesco Farioli, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense por 3-0, na 26.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Moreirense

«Foi a noite certa antes de jogarmos mais uma noite importante na Europa. Podíamos ter fechado o jogo no fim da primeira parte, mas é importante ter este tipo de resultados e preservar a energia de alguns jogadores.»

Alterações cedo no segundo tempo e saída de Pietuszewski...

«A última alteração foi antecipada porque o Pepê teve cãibras, mas quando tenho oportunidade gosto de me antecipar e dar minutos aos jogadores que estão no banco. A intensidade no primeiro tempo foi incrível, mantivemos um bom ritmo e intensidade, apesar do jogo que tivemos em Estugarda há poucos dias. Agora temos de preparar o próximo jogo, como se estivesse 0-0 e com a mentalidade de vencer. O Pietuszewski teve um vírus durante três ou quatro dias, ao intervalo teve problemas de estômago e tivemos de o tirar de campo.»

Sete pontos de vantagem para o Sporting na Liga (à condição)

«Não faz muito sentido olhar para a tabela, porque não é real a classificação, já que o nosso adversário tem menos um jogo. Não devemos perder tempo a olhar para isso, é tempo de nos focarmos no Estugarda e depois olhar para o Sp. Braga, que é um adversário forte.»

Martim Fernandes a defesa esquerdo em vez de Moura

«O Pablo joga em muitas posições, é difícil dizer que não era a posição dele. Era importante dar-lhe minutos e dar alguma continuidade ao momento de forma. O Francisco está a trabalhar, o período mais recente não foi fácil, mas está comprometido e apto para jogar. Foi apenas a minha decisão de colocar outro jogador em campo. Nada mais do que isso.»