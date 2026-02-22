Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Rio Ave, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Se podia ter saído com resultado mais largo:

«Creio que sim, criámos muitas ocasiões, bons momentos, três bolas no ferro, podíamos ter fechado o jogo mais cedo, mas são mais três pontos.»

Sobre a arbitragem:

«As duas situações com o árbitro, quando ele veio falar comigo, não foi nada em particular. Nada de polémicas, penso que o jogo foi de boa dinâmica, não tenho nada a discutir com o árbitro sobre o jogo.»

Alan Varela falha o próximo jogo por ter visto o quinto amarelo. Se não foi já a pensar no jogo na Luz, da 25.ª jornada:

«Não, na realidade nós vamos sempre jogo a jogo, como sabem estamos numa situação em que, como esta noite, tivemos necessidade extra atrás. Mas sim, é um cartão amarelo e falha o jogo na sexta-feira [ndr: com o Arouca].»

Na sequência do que falou sobre as ocasiões e golos esperados na antevisão, e com mais uma vitória por 1-0, apesar de três bolas no ferro, que ilações tira do jogo nesse aspeto?

«Seria bom ter fechado o jogo mais cedo, descansar mais jogadores, ter decisões distintas nas substituições. A boa parte é que criámos muito e espero que tenhamos esse objetivo para os próximos jogos.»