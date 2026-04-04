Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Famalicão (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

O que sentiu depois do 2-2, após aquele golo de Fofana:

«Penso que é normal que o golo do Seko tenha trazido muita energia, porque na realidade foi como na jornada anterior. Mas agora os eventos estão a repetir-se muito. Não estamos a falar de um episódio, estamos a falar de uma grande sequência de eventos, quase que podíamos fazer uma série da Netflix com o que está a acontecer e está tudo no domínio da interpretação. A área cinzenta está a ficar cada vez maior e a mudar de cor. Honestamente, a melhor imagem do que se está a passar foi quando abri o X esta manhã e nos media de todo o mundo… os títulos foram claros. A melhor conta do X, a dada altura ontem, não seria capaz de atualizar os eventos. Mas não merecíamos a vitória, não estivemos ao melhor nível.»

O que acha dos lances de possível penálti no Sporting-Santa Clara e no FC Porto-Famalicão (lance de Gül e também possível penálti de Zaidu sobre Gustavo Sá)

«[Do Zaidu] não tenho em mente, tenho de ver e na próxima conferência posso responder. Se a interpretação do lance do penálti do Gabri em Braga é que é penálti, então estes são penáltis claros [falta sobre Gül e penálti para o Santa Clara em Alvalade]. Numa semana é suficiente, noutra não, mas o principal é o caminho que se toma nestas decisões. A área cinzenta está a tornar-se verde, desde o início da época.»