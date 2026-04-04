Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Famalicão (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Rodrigo Mora saiu lesionado, se sentiu recaída:

«O Rodrigo sentiu uma dor na outra perna, mas não tivemos tempo de confirmar, amanhã vai ser avaliado com mais detalhe e vamos saber da situação.»

Margem pontual para o Sporting:

«É uma maratona, é o que é, há momentos em que se ganha pontos, outros em que se deixa pontos. É virar a página rapidamente, na quinta-feira temos um grande jogo com o Nottingham e temos de estar no nosso melhor.»