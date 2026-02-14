Francesco Farioli destaca a força de Samu e acredita que o avançado espanhol vai regressar mais forte da lesão que o afasta dos relvados até ao fim da temporada. O técnico do FC Porto mostra-se, no entanto, confiante na capacidade de Deniz Gül render o melhor marcador da equipa, esta temporada.

Lesão de Samu e oportunidade para Deniz Gül

«Os últimos dias têm sido difíceis para nós, são notícias que deixam o balneário em choque e em todos os que gostam de futebol. Recebi muitas mensagens de outras pessoas de outros clubes a perguntar por ele. O Samu é um rapaz forte. No dia a seguir, esteve aqui connosco e já com um grande sorriso. A minha conversa com ele vai permanecer em privado, mas o que ele me disse e o que disse aos seus colegas diz muito sobre ele. A única coisa que podemos fazer é estar perto dele, desejar-lhe uma boa cirurgia e boa recuperação. De certeza que será capaz de maximizar este momento difícil para provar-se a si mesmo e, quando voltar, estará ainda melhor. Já era um grande homem, com qualidades humanas e futebolísticas. Será ainda mais forte do que ontem.»

«Vamos perder um jogador-chave, sem dúvida. Por outro lado, não é só pelo que aconteceu com o Samu, mas já comprovei a minha confiança no Deniz [Gül] e nas suas qualidades. É uma oportunidade muito importante para ele e tenho zero dúvidas de que a vai agarrar. Tem todas as características para assumir o papel e carregar o peso nos ombros. É um número nove muito dotado tecnicamente, fisicamente é um monstro. Agora, é uma questão de encontrar continuidade e confiança. Tem o apoio da equipa e do clube, os adeptos adoram-no, por isso, esperemos que ele ouça a sua música – que eu gosto mesmo muito – muitas vezes nos próximos meses.»

Condição física de Moffi

«O Terem está a trabalhar muito bem. Antes de vir para a conferência, estávamos a ver com o departamento de performance e teve melhorias físicas muito significativas nos últimos dias. O seu índice de gordura está agora ao nível dos jogadores de elite e ele está a dar tudo o que tem, com uma ótima atitude. Está muito bem integrado na equipa e penso que amanhã fará parte do jogo, seja no onze ou a sair do banco. Mas amanhã vai certamente ser o dia dele. E a partir daí... Estamos num momento em que precisaremos do contributo dele.»

«Tivemos o pior cenário. Ter dois números nove com lesões graves nos ligamentos do joelho é um evento raro. E o clube fez um trabalho magnífico para proporcionar as soluções certas. Com o Deniz e o Moffi para terminar a época, bem como com o Luuk e o Samu enquanto grandes adeptos a puxar por nós, para estarmos onde queremos.»