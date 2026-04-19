Francesco Farioli, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Tondela por 2-0, na 30.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Tondela

«Na primeira parte, além do penálti, tivemos três ou quatro boas oportunidades para marcar. Na segunda parte abordámos o jogo da forma certa e desbloquear o jogo no início do segundo tempo foi essencial. Estou muito feliz com o resultado. A entrada do Rosario foi importante para ambos os golos. Não é apenas um jogador, é o trabalho de todos. Um esforço coletivo e um resultado coletivo.»

Contas do título após derrota do Sporting no dérbi...

«Na realidade são apenas três pontos a mais e um jogo a menos, nada mais do que isso. O nosso foco tem de passar para a Taça de Portugal, até porque vou olhar para o dérbi como forma de preparar da melhor forma o jogo da segunda mão das meias-finais. Tem de ser tudo igual, sabemos onde é a linha final e há muitos passos para lá chegar. Há que manter a mesma abordagem, com concentração e foco no máximo. Não há jogos fáceis.»

Abordagem do FC Porto para a segunda mão das «meias» da Taça

«Na última quinta-feira, com um jogador a mesmo, o espírito e abordagem foram perfeitos. O desafio é repetir o nível das exibições. Agora vamos te rum grande jogo frente ao Sporting. Todos sabem o respeito que tenho pelo adversário, mas vai ser uma final aqui em casa e os adeptos vão dar-nos a motivação. Da nossa parte, temos de lutar por cada bola e no fim logo vemos se conseguimos dar a volta à eliminatória.»