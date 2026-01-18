Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico lembrou o papel de Diogo Costa e Pietuszewski no resultado.

Jogo mais difícil até agora?

«Não sei se foi o mais difícil da época, mas foi difícil. O Vitória jogou com alta intensidade e muito bem organizado. Foi capaz de ganhar duelos, de atacar os espaços abertos. Foi um jogo muito competitivo. Tivemos capacidade para ser pacientes e para criar ocasiões. Não foi um jogo brilhante, mas tivemos bons momentos. Soubemos sofrer e trabalhar com muito esforço. Estou muito feliz com o resultado».

Duas bolas ao poste

«São parte do jogo. O importante é que voltámos a tentar. O impacto dos jogadores que entraram em campo foi grande. Permitiram-nos continuar a acelerar. Em 20 minutos, o Pietuszewski sofreu um penálti. Temos um grande guarda-redes, que nos ajudou a conseguir outro jogo sem golos sofridos. O Vitória teve um par de excelentes ocasiões, em que o Diogo [Costa] esteve brilhante. Temos um dos melhores guarda-redes do mundo. É excelente vê-lo em ação.