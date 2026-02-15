Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 1-0 frente ao Nacional, na partida a contar para a 22.ª jornada da Liga:

Vitória num dia especial

«Foi uma vitória e, sobretudo, num dia tão especial para o clube, termos a oportunidade de dedicar esta vitória ao antigo presidente [Pinto da Costa]. Acho que é também uma forma de honrar o legado, por isso penso que é uma boa conjugação de fatores. Na realidade, creio que a melhor prova da competência que temos é a dos jogadores que entram no onze e dão uma resposta tão positiva como o Zaidu. Penso que o último jogo em que foi titular tinha sido em Utrecht, no final de outubro, algo assim, e hoje fez 90 minutos com um nível máximo de foco e dedicação. Estamos onde estamos pela força do plantel. Todos estão prontos para jogar, todos estão prontos para ajudar. Esta semana, como disseste, foi realmente complicada, por causa das lesões do Samu, do Kiwior e do Martim [Fernandes], e especialmente a do Samu, que é uma perda grande. É algo que nos afeta muito, porque sentimos a dor que temos partilhado nestes dias pelo que aconteceu com o Samu. Por isso, era importante, de certa forma, reconstruir o grupo numa situação em que tínhamos também a pressão de voltar a conquistar um resultado importante. Mas penso que a resposta foi muito boa e agora temos mais uma semana para preparar o próximo jogo e continuar a avançar.»

Gabri Veiga foi preponderante

«Nas bolas paradas ele é, sem dúvida, um fator. A qualidade de passe dele é uma ferramenta importante que já utilizámos várias vezes e que nos deu vantagens. Acho que foi um excelente cruzamento e um cabeceamento muito bom do Jan [Bednarek]. Estou muito feliz e também contente por termos podido dedicar esta vitória ao Samu. Viram a camisola, por isso foi especial.»

FC Porto não quebrou depois de dois jogos sem vencer

«A primeira parte diz muito sobre aquilo que fizemos na primeira mão. Agora cabe-nos manter o melhor ritmo possível. Penso que a equipa demonstrou hoje que é capaz de jogar com uma determinada intensidade. Claro que, como sempre, há muitas coisas a trabalhar e a desenvolver. Mas tanto os que começaram como os que entraram ajudaram muito a manter um nível de exibição elevado contra uma equipa que hoje, como dizemos em Itália, «vendeu cara a pele», ou seja, lutou até ao fim. Viu-se como competiram. Por isso, os meus parabéns para eles e para o treinador deles. Quanto a nós, estamos muito satisfeitos com o resultado. Agora temos alguns dias para recuperar energias e depois entramos num período com vários jogos. Será importante recuperar todos e continuar em frente.»