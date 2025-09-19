Francesco Farioli, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave por 3-0, para a 6.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Rio Ave

«Tivemos um bom início, um controlo total e acho que a certo ponto baixámos a intensidade. No geral foi um bom jogo, mas há certos pontos em que temos de melhorar.»

Dois golos através de pontapés de canto

«Temos de trabalhar e seguir em frente. É um resultado importante, num campo em que não é nada fácil de jogar e nos últimos anos tem sido difícil para nós. Conseguimos mais um jogo sem sofrer golos e isso também é bom.»

Importância da equipa B

«Nos primeiros três pontapés de canto fizemos dois golos e foi bom. Há que dar mérito à equipa técnica e aos jogadores pela forma como interpretam as nossas ideias. Quanto ao Ángel Alárcon, tem estado bem nos últimos 15 dias. Não é o único que nos tem ajudado da equipa B, há uma bela conexão entre as duas equipas. Estes jogadores são importantes para o clube e é importante a forma como juntos construímos um FC Porto melhor.»

Estreia na Liga Europa

«Aquilo que espero é um crescimento na mentalidade dos jogadores e acho que nesse tipo de jogos temos de saber controlar melhor a bola. Não há muitos momentos na época em que estamos a vencer por 2-0, a nossa equipa é jovem e ainda está a crescer. Temos de aprender e trabalhar melhor ainda, se for possível.»