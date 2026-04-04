Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Famalicão (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Jogo:

«Penso que hoje jogámos abaixo do nosso padrão, não estivemos ao nível que devíamos. Na primeira parte, alguns erros. O jogo não foi bom e, mesmo estando perto de ganhar, até à última bola… pela forma como gerimos em alguns momentos, pagámos caro contra um adversário que fez um jogo positivo. Exibimo-nos abaixo dos nossos padrões.»

Gestão nos momentos finais:

«Há momentos em que temos de ser mais inteligentes, depois do 2-1 tivemos um contra-ataque para matar o jogo, mas passado é passado, o que não fizemos não podemos mudar, podemos é aprender e aprender rápido, estes momentos são decisivos e são os momentos que vão definir o final.»

Dificuldades criadas pelo Famalicão:

«É a quarta vez que jogamos conta eles, a terceira de forma oficial, hoje eles mudaram algumas coisas, mas penso que hoje é mais nossa responsabilidade, não tivemos a rapidez, agressividade para o jogo, fomos passivos e isso levou-nos a uma exibição abaixo do nosso padrão. Nesse aspeto, tenho de ser honesto, não merecemos a vitória. Não gerimos como devíamos.»

Paragem não beneficiou? Foi questão física ou emocional?

«Não sei, um jogo depois de uma pausa internacional é sempre complicado. Podem ser muitas coisas, pode ser físico, pode ser mental. Não sei. Não estivemos como devíamos, mas estamos conscientes disso, da importância de estarmos mentalmente conectados, mas infelizmente a prestação não foi ao nível que precisávamos.»