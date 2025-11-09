Na sala de imprensa, Farioli salientou a importância do triunfo, mas lamentou a lesão de Bednarek. O treinador dos portistas diz que a paragem vai ser boa para recuperar da dupla jornada semanal e mostrou-se satisfeito por no próximo bloco de jogos jogar mais em casa.

Importância desta vitória?

Foi um resultado absolutamente bom. Sabemos que o Famalicão está a fazer uma excelente época e o resultado é muito positivo. Vencer nunca é fácil e temos jogado a meio da semana e ao final da semana. A pior parte foi a lesão do Bednarek, ainda temos de ver e espero que não seja nada de grave. O Borja também terminou com dores, por isso vamos ver nos próximos dias.

O clube suporta o protesto dos árbitros?

[Farioli ficou em silêncio e passou à questão seguinte]

O que mais impressiona em Froholdt?

As características do Victor são muitas. Além da excelente capacidade física, a capacidade de correr mais do que os outros todos, tem muita dedicação e sabe aproveitar todos os momentos do jogo. Ele trabalha muito, quer aprender e, para dar o próximo passo, tem de continuar a trabalhar. Ainda não está na sua versão final, mas ele trabalha muito e a progressão é elevada. Para um jogador de apenas 19 anos é impressionante.

Pouco jogos em casa têm feito diferença?

Tivemos sempre os adeptos connosco. Quando competimos longe, temos tido sempre o forte apoio que tivemos hoje. Os nossos adeptos fazem-nos sempre sentir em casa. Vamos continuar a lutar para ter sempre este apoio. Agora vamos jogar mais vezes em casa, para diferentes competições, e vamos precisar dos adeptos também.

Extensão da lesão de Bednarek?

O Bednarek terminou o jogo com o Utrecht com algumas dores, mas no último treino ele deu uma boa resposta. Hoje voltou a sentir instabilidade do joelho e quando saiu do relvado estava preocupado. Vamos ver como evolui.

Porque optou por Pablo Rosario em vez de Prpic?

Eu queria um pé direito porque era importante para a construção e por isso optei pelo Pablo. Ele percebe muito bem o jogo. Estou muito contente com a evolução do Prpic, tem grande personalidade para um jogador sub-21, por isso estou muito satisfeito com ele.

Importância de ter um FC Porto cameleão?

Temos duas diferentes fases. Na primeira parte tivemos mais pressão alta e apostamos mais em bolas para o Samu e para o William e na segunda parte defendemos mais baixo. Todas estas fases são importantes. Temos de continuar a trabalhar e, depois de um descanso, vamos preparar o próximo bloco de jogos.