Oskar Pietuszewski. O nome, primeiro, estranha-se, mas o seu talento entranha-se em cada ação com a bola, um perfil que o ProScout já tinha traçado e que a estreia do jovem polaco de 17 anos pelo FC Porto, em Guimarães, validou.

Ao todo foram 27 minutos, descontos incluídos, e aquilo que Pietuszewski mostrou deixou, certamente, os adeptos portistas com “água na boca”.

A técnica individual e o seu repentismo redundaram num penálti, que Alan Varela converteu no único golo do jogo aos 85 minutos, e na expulsão de Telmo Arcanjo, ao minuto 90+9. Em resumo, o internacional sub-21 polaco foi decisivo para o difícil triunfo dos dragões em Guimarães. E isso não é coisa pouca.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, Francesco Farioli, treinador do FC Porto, concordou que «os primeiros sinais (dados por Pietuszewski) são muito animadores» e a estatística ajuda a validar essa ideia.

Sempre encostado ao lado esquerdo do ataque, o extremo polaco tocou 11 vezes na bola, foi bem-sucedido no único drible que ensaiou e acertou quatro dos seis passes que tentou. O espírito combativo também esteve presente, ou não tivesse saído por cima em quatro dos cinco duelos que protagonizou, de acordo com os dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

Se a primeira impressão é a que fica, Oskar Pietuszewski tem caminho aberto para conquistar a exigente tribuna do Dragão. É certo que a amostra é ainda curta, mas o contexto da estreia e a personalidade com que encarou o momento não podem ser ignorados. É que nem o peso dos 10 milhões de euros investidos na sua contratação o atrapalhou. E isso é de jogador para altos voos.