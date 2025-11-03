O FC Porto vai ter de pagar um total de 5.863 euros pelo mau comportamento dos adeptos, na deslocação da equipa principal ao reduto do Moreirense, na nona jornada da Liga.

Através do mapa de castigos da Liga, saltam à vista os 2.550 euros de multa por uma garrafa atirada pelos próprios adeptos do FC Porto a Samu, durante os festejos do segundo golo da formação orientada por Francesco Farioli.

«Aquando do segundo golo do FC Porto, os jogadores da equipa e bem assim parte dos jogadores que se encontravam no banco de suplentes, juntaram-se todos a festejar na linha lateral em frente da ZECAP do visitado (que por razões de segurança tinha sido aberta para acolher adeptos do FC Porto). Durante a ocorrência destes festejos, foi arremessada da bancada para o relvado, na direção do jogador n.º 9 do FC Porto, Samu», pode ler-se.

Além disso, o FC Porto acabou multado em 1.403 euros pelo comportamento incorreto dos adeptos, acima de tudo pelos insultos dirigidos ao guada-redes do Moreirense e ao Benfica, além dos 1.910 euros pelo «artefato pirotécnico deflagrado no exterior do recinto desportivo».