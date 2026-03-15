Thiago Silva recebeu uma enorme ovação aos três minutos do jogo entre FC Porto e Moreirense, deste domingo, um dia após ter perdido a mãe.

Os adeptos não esqueceram o momento que atravessa o central brasileiro, que não esteve na ficha de jogo dos azuis e brancos para o encontro da 26.ª jornada. Já no momento do 1-0, Gabri Veiga foi ao banco buscar a camisola de Thiago Silva e ergueu-a perante todo o estádio, em jeito de homenagem ao colega de equipa.