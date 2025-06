André Villas-Boas e a restante comitiva do FC Porto foram recebidos esta noite com insultos e críticas por algumas dezenas de adeptos, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

No regresso a Portugal, ainda antes da meia-noite, após os dragões terem terminado no terceiro lugar do Grupo A, no Mundial de Clubes, viveram-se momentos de alguma tensão, quando alguns adeptos tentaram travar a marcha do autocarro.

No meio da confusão ouviram-se pedidos de demissão para o treinador Martín Anselmi e foram inclusive lançados alguns petardos, obrigando à intervenção da polícia.

Ao contrário do que é habitual na era Villas-Boas, a comitiva do FC Porto saiu pela porta VIP do aeroporto e não pela zona comum das chegadas. Assim, evitou o contacto próximo com os adeptos, até ao momento em que o autocarro saiu em direção ao Estádio do Dragão.