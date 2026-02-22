Alan Varela forçou o quinto amarelo na Liga, nos instantes finais do jogo com o Rio Ave, e vai falhar a receção ao Arouca (18h45), agendada para a próxima sexta-feira, na abertura da 24.ª jornada.

O médio argentino retardou a marcação de um livre junto à linha lateral, ao minuto 90+7, no seu meio-campo ofensivo, levando a que o árbitro do encontro lhe exibisse o cartão.

Varela limpa o registo disciplinar frente ao Arouca e fica livre para o Clássico com o Benfica, na Luz, na 25.ª jornada da Liga.

De recordar que os arouquenses visitam o Dragão sem os castigados Tiago Esgaio, Espen Van Ee e Lee Hyun-Ju.

