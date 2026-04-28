A expectativa em torno do jogo do título cresce à medida que as horas passam. Os adeptos do FC Porto anseiam por assistir à conquista do campeonato contra o Alverca, no dia 2 de maio, próximo sábado e prova disso é a 'corrida' aos bilhetes para esse jogo.

Numa plataforma não oficial de revenda de bilhetes, o sítio Viagogo, já existem bilhetes à venda a mais de mil euros. Especificamente para a Tribuna VIP, no lado oposto à tribuna presidencial.

Não há nenhuma zona com bilhetes a menos de 100 euros. Em muitos setores junto ao relvado os preços ultrapassam os 200 euros.

O FC Porto pode ser campeão no caso de vitória sobre o Alverca de Custódio Castro, ou caso Sporting e Benfica não vençam. Os dragões não conquistam o campeonato desde 2022, com Sérgio Conceição ao leme. Será o primeiro troféu vencido pelo presidente André Villas-Boas.

Na manhã desta terça-feira, o cenário era este: