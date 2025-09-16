A equipa técnica de Francesco Farioli é reforçada com a inclusão de André Castro, que terá como missão a integração dos atletas jovens que transitam dos vários escalões de formação, passando a trabalhar em permanência com a equipa principal do FC Porto.

Depois de ter “pendurado as chuteiras” no final da época passada, ao serviço da equipa B dos Dragões, Castro foi inicialmente integrado na equipa técnica da formação secundária dos portistas, como adjunto de João Brandão.

No entanto, acabou promovido à equipa principal pouco tempo depois, «por decisão da direção desportiva e da equipa técnica» nota o clube, tendo figurado no banco dos azuis e brancos já no jogo frente ao Nacional, da quinta jornada da Liga, disputado no passado sábado.

Aos 37 anos, André Castro reforça uma equipa técnica que conta ainda com Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González (treinadores-adjuntos), Callum Walsh (preparador físico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes).