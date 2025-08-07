Liga
Há 18 min
FC Porto anuncia bilhetes esgotados para a receção ao V. Guimarães
Será o primeiro jogo após a morte de Jorge Costa
Será o primeiro jogo após a morte de Jorge Costa
O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que estão esgotados os bilhetes colocados à venda para a receção ao Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga.
O duelo com os vimaranenses estava inicialmente previsto para sábado, mas vai disputar-se na segunda-feira, às 20h45, depois do pedido dos dragões para adiar a partida, na sequência da morte de Jorge Costa.
Este, de resto, será o primeiro jogo da equipa portista após a morte do diretor do futebol.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS