O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que estão esgotados os bilhetes colocados à venda para a receção ao Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga.

O duelo com os vimaranenses estava inicialmente previsto para sábado, mas vai disputar-se na segunda-feira, às 20h45, depois do pedido dos dragões para adiar a partida, na sequência da morte de Jorge Costa.

Este, de resto, será o primeiro jogo da equipa portista após a morte do diretor do futebol.

RELACIONADOS
Jorge Costa: equipa do FC Porto, Villas-Boas, Conceição e muitos antigos craques no adeus
FC Porto: adeptos prestam tributo no Dragão ao «eterno capitão» Jorge Costa
Jorge Costa: o «Bicho» que respirava FC Porto (de onde nunca saiu mesmo saindo)