O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que estão esgotados os bilhetes colocados à venda para a receção ao Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga.

O duelo com os vimaranenses estava inicialmente previsto para sábado, mas vai disputar-se na segunda-feira, às 20h45, depois do pedido dos dragões para adiar a partida, na sequência da morte de Jorge Costa.

Este, de resto, será o primeiro jogo da equipa portista após a morte do diretor do futebol.